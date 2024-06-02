نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق برنامج "عرفة منبر الأرض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون برنامجًا وثائقيًا بعنوان "عرفة منبر الأرض" الذي يعرض على قناة السعودية كل يوم سبت الساعة 7:30 مساءً، في إطار جهودها لتقديم محتوى تلفزيوني متميز لموسم الحج.

ويسلط البرنامج، الضوء على سير خطباء الحرم الذين خطبوا بجموع المسلمين في يوم عرفة، ويهدف إلى زيادة الوعي بالدور المحوري الذي يقوم به خطباء يوم عرفة في العالمين العربي والإسلامي، من خلال التعريف بمكانتهم العلمية والفكرية الرفيعة، وتسليط الضوء على آلية اختيارهم، والإشادة بالجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في خدمة المشاعر المقدسة والحجاج، وتسهيل وتلبية جميع احتياجاتهم.

وأطلق البرنامج أولى حلقاته عن الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، وهو أحد أبرز خطباء الحرم المكي.

وتناولت الحلقة مسيرة هذا العالم الجليل، الذي عُرف بعلمه الواسع وخطابته البليغة التي أثرت في نفوس الملايين من المسلمين على مر السنين