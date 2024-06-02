نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان يوافق على إطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق مدينة الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - على أحد طرق مدينة الرياض، الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويحدّه شمالًا طريق الملك سلمان وجنوبًا طريق الثمامة، وذلك تقديرًا للدور الوطني الفاعل للأمير الراحل، وتثمينًا لتجربته الشعرية التي تمثل مدرسة فريدة جددت القصيدة النبطية، وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي.

وقد أسهم الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي وُلد بمدينة الرياض في الثاني من أبريل عام 1949م الموافق 4 جمادى الآخرة 1368هـ، عبر نصف قرن في تعزيز الشعور الوطني بقصائده التي تغنى بها أبرز الفنانين السعوديين، ورسم بكلماته أوبريتات وطنية راسخة في الأذهان، كما انتشر إبداعه وإثراؤه في الوطن العربي بعذوبة كلماته وجمال أبياته ونظمه الفريد الذي جعل من الأمير الراحل أيقونة سعودية عربية خالدة، وعرف عنه - رحمه الله - تشجيعه للمثقفين والفنانين السعوديين، وقد ترأس أول مجلس إدارة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 1973م.

ويأتي التوجيه الكريم امتدادًا لتقدير القيادة الرشيدة لإرث الأمير الراحل، حيث كرمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2019م بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز، كما كرمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العام نفسه تزامنًا مع اليوم العالمي للشعر