نائب وزير النقل يزور مركز النقل بالهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

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أحمد جودة - القاهرة - زار نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح اليوم، المركز العام للنقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واطَّلعَ الدكتور الرميح على مشاريع المركز وخططه المستقبلية، ومنها حافلات مكة، وتاكسي مكة، كما وقف ميدانيًا على التَّحسينات في محطة باب الملك، والمسار الترددي في الحج.

وعبّر معاليه في ختام الزيارة عن شكره لفريق العمل بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على جهودهم وخططهم المستقبلية لخدمة قطاع النقل في مكة والمشاعر المقدسة متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

يذكر أن المركز الموحد للنقل في بالهيئة الملكية بمكة (نقل مكة) يقوم بدور الإشراف الكلي على جميع أعمال وأنشطة قطاع النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويمثل الإطار الأساسي لحوكمة منظومة القطاع، كما يعمل على تحقيق أهدافه والتي تتلخص في توحيد التخطيط في مشاريع وسائل النقل المختلفة لضمان السعة الاستيعابية المطلوبة لتلبية تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة ورفع جودة قطاع النقل لتأمين أرقى خدمات النقل لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وضمان الاستدامة المالية من خلال رفع العوائد المالية وتمكين تمويل مشاريع إنشاء وتطوير الأصول من خلال عوائد أصول أخرى وتحقيق منافع اجتماعية وبيئية كزيادة سلامة الطرقات وتخفيض الانبعاثات الملوثة وغيرها