نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجمع نجران الصحي يطلق مبادرة "حج بلياقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق تجمع نجران الصحي اليوم، مبادرة "حج بلياقة"، تستهدف الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك بمركز التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفى الملك خالد بمدينة نجران.

وتهدف المبادرة التي تستمر لمدة أسبوع، إلى تقديم التأهيل الطبي والإعداد البدني، وذلك من خلال عيادة تُقدم العديد من الخدمات الصحية ومنها: برامج توعوية وتثقيفية، وتحسين اللياقة البدنية، وتأهيل كبار السن، وذوي الاضطرابات الحركية والعقلية، وذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المزمنة