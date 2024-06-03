جامعة الملك عبدالعزيز تنظم معرض صناعة الأزياء للطالبات ذوات الإعاقة السمعية

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، معرض صناعة الأزياء لذوات الإعاقة السمعية الذي قدم مشاريع التخرج لطالبات الدفعة الأولى من برنامج بكالوريوس صناعة الأزياء لذوات الإعاقة السمعية الشديدة، وذلك بمكتبة الملك فهد العامة.

وشهدت الفعالية تقديم عرض مرئي بعنوان رحلة خريجة وعرض قصة النجاح للطالبات مع قسم الأزياء والنسيج من مرحلة القبول إلى التخرج وتقديم مجموعة من التصاميم التي أبدعتها طالبات برنامج صناعة الأزياء لذوات الإعاقة السمعية في مقررات القسم المختلفة، بالإضافة لمسيرة التخرج وتدريب الطالبات على المقابلات الشخصية مع أرباب العمل خلال تجولهم في المعرض.

وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة نهلة قهوجي أن المعرض يأتي لإبراز إبداعات طالبات وخريجات قسم الأزياء والنسيج حرصا من الجامعة على الدعم المستدام لتحقيق أهداف هذا البرنامج الرائد وإيمانا بإثراء المحتوى المحلي وربط مخرجات التعلم للبرامج الأكاديمية بالقسم مع سوق العمل، مبينة أن مايميز المعرض هو الفعاليات النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بالذوق الفني لتكون مصدر إلهام وتحفيز للجميع.

من جانبها أفادت رئيسة قسم الأزياء والنسيج الدكتورة وجدان توفيق أن هذا المعرض يسلط الضوء على أهمية تمكين هذه الفئة من أفراد المجتمع وكذلك تشجيع جهات التدريب وأرباب العمل على توظيف خريجات البرنامج في مجالات صناعة الأزياء المختلفة ونشر الوعي بأهمية دمج ذوات الإعاقة في مختلف مجالات الحياة وتعزيز ثقة الطالبات بأنفسهن وقدرتهن على التحدث أمام الجمهور وتنمية مهارات التواصل لديهن وتزويدهن بالمعرفة