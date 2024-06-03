المنتخب السعودي للجوجيتسو يحصد 5 ميداليات في بطولة IBJJF الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب السعودي للجوجيتسو 5 ميداليات " ذهبيتين، فضية، برونزيتين " بعد ختام مشاركته في منافسات بطولة IBJJF الدولية " رجال - سيدات" التي استضافتها مدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحت مسمى " World Jiu-Jitsu IBJJF Championship ".

وجاءت الذهبية الأولى عن طريق عبدالله ندى في الوزن الثقيل، وعمر ندى الذهبية الثانية في الوزن المفتوح، والفضية ظفر بها عبدالله ندى في الوزن المفتوح، فيما أحرز البرونيزية الأولى عمر ندى في الوزن الثقيل، والثانية العنود التميمي في وزن الريشة.

وشهدت البطولة حضور القنصل العام للمملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس بندر الزيد دعمًا وتحفيزًا للمنتخب السعودي.

من جهته أشار رئيس البعثة السعودية مبارك القرني، إلى أن هذه الإنجازات الدولية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرياضية في دعم وتطوير رياضة الجوجيتسو، مؤكدًا قدرة الرياضيين السعوديين على المنافسة في أهم وأكبر البطولات العالمية