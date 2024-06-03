نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليج بطلًا لكأس النخبة لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصد فريق الخليج كأس بطولة النخبة لكرة اليد للكبار في نسختها الـ 22 للموسم الرياضي 2023-2024م، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء تحقيق الخليج الكأس بفوزه على الهدى بنتيجة (31 - 27) في المباراة الختامية التي جمعتهما اليوم، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، إذ جاءت المباراة تنافسية بين الفريقين، حيث انتهى شوطها الأول بالتعادل (14-14)، وفي الشوط الثاني تقدم الخليج ووسع الفارق التهديفي إلى 4 أهداف انتهت على إثرها المباراة، ليتصدر الخليج الترتيب برصيد 6 نقاط، وجاء الهدى ثانيًا برصيد 4 نقاط.

وفي المباراة الأخرى فاز الصفا على مضر بنتيجة (26 - 23)، ليحصل الصفا على المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحل مضر في المركز الرابع دون نقاط.

وعقب ختام المباراتين، توّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، الفائز بالمركز الأول، وعضو مجلس الإدارة علي العليوات توج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى