انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق بالسعودية.. الدفاع المدني يحذر المواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت الأرصاد الجوية داخل المملكة حالة الطقس خلال هذه الأيام، والتي تبدأ بأمطار غزيرة ثم متوسطة مع وجود السيول التي تغرق الشوارع في المملكة، فلذلك يجب إتباع التعليمات من الأرصاد الجوية لكي لا تعرض نفسك إلى الخطر، مع الرياح التي تكون مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار غزيرة على هذه المناطق

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود أمطار غزيرة تضرب البلاد وتبدأ متوسطة ثم رعدية بسبب الرياح المثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول التي تكون مصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد الشديدة.

ومن بين المناطق التي تتعرض للأمطار، جازان ومنطقة المدينة المنورة والباحة و

مكة المكرمة وعسير وبعض المناطق الأخرى، وتكون خفيفة ثم متوسطة.

رياح مثيرة للأتربة

وأوضحت الأرصاد أن الرياح سوف تكون مثيرة وخفيفة في البداية ثم متوسطة وهي محملة بالغبار فلذلك على أصحاب الجيوب الأنفية الحذر من الخروج بدون ارتداء الكمامات.

كما تستمر التأثيرات الخاصة بالرياح حتى غداً الاثنين الموافق 20 مايو 2024، وذلك على بعض المناطق الأخرى مثل الشرقية والرياض ومنطقة نجران، وكل ما عليك إتباع تعليمات الأرصاد الجوية.

وتكون الرياح السطحية شمالية غربية ثم شمالية وسرعتها من 20 حتى 45 كيلو متر لكل ساعة، ولكن الرياح جنوبية غربية سرعتها من 10 حتى 30 كيلومتر لكل ساعة.

موج هائج

كما أن موج البحر يرتفع من الوقت للآخر، من متر حتى متر ونصف وذلك على الجزء الشمالي ويصل إلى مترين في بعض الأحيان مع تكون السحب التي تكون رعدية ممطرة في مضيق باب المندب.

كما أن الموج على الجزء الشمالي يكون خفيف ثم يرتفع مرة أخرى مع تكون السحب الرعدية التي تكون ممطرة، فلذلك عليك الابتعاد عن الأنشطة البحرية لأن الموج هائج، ولكي لا تعرض نفسك للخطر.

درجات الحرارة بالسعودية

يبحث الكثير من الأشخاص عن درجات الحرارة اليوم في المملكة العربية السعودية والتي تكون كالتالي:

تكون درجة الحرارة في

مكة المكرمة 44 درجة مئوية والصغرى 30 والرطوبة تصل إلى 80 مع وجود السحب الرعدية التي تكون ممطرة.

درجة الحرارة في المدينة المنورة 41 درجة مئوية للعظمى و 30 درجة الصغرى و 65 درجة الرطوبة مع السحب الرعدية.

كما أن درجة الحرارة في الرياض تكون العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 25 درجة الرطوبة 30 درجة.

ما هي أحر مدينة في السعودية؟

المدينة ذات الطقس الحار في السعودية هي الأحساء وتصل حرارتها إلى 51 درجة مئوية.

ما هو ابرد شهر في السعودية؟

الشهر البرد في السعودية هو يناير ويستمر حتى أبريل 2024.

متى تنخفض درجات الحراره في السعوديه؟