انت الأن تتابع خبر حقيقة أم شائعة؟ صدور أمر ملكي بعودة صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تداول العديد من الأخبار التي تقوم بالإشارة إلى عودة صرف بدل غلاء المعيشة لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قامت بتوضيح حقيقة هذا الأمر، حيث أنه من المعروف أن بدل غلاء المعيشة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لجميع المواطنين وذلك لأنه يساهم بشكل كبير في القيام بتحسين وتطوير الحياة المعيشية للعديد من المواطنين وبالأخص بعد هذه الظروف الاقتصادية السيئة.

صرف 2000 ريال بدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تم تداول الكثير من الأخبار عن عودة صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك لسد كافة احتياجات العيد، حيث أنه من المعروف أن نظام بدل غلاء المعيشة قد تم العمل على إلغائه منذ بضعة أعوام، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتوضيح على أنه ليس هناك أي أمر ملكي يؤكد على عودتها مرة أخرى وبالتحديد قبل موعد عيد الأضحى المبارك، كما قامت الوزارة بالتأكيد على عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة بخصوص صرف 2000 ريال بدل غلاء معيشة لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث أنه في حالة إصدار أي أمر ملكي بخصوص صرف أي مبلغ إضافي للمستفيدين من الضمان سيتم إصدار مرسوم ملكي مختوم ومعتمد قبل موعد عيد الأضحى المبارك.

موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور يونيو

سوف يتم القيام بصرف معاش الضمان الاجتماعي خلال يوم الأحد الموافق 2 يونيو بدلا من يوم السبت الموافق 1 يونيو وذلك بسبب تزامن يوم الصرف الرسمي مع يوم السبت والذي يعد إجازة رسمية، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالتأكيد على أنه يجب على جميع المستفيدين القيام بعمل استعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 30 وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط .

القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر.

من القوائم المتاحة أمامك قم بالضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

وستظهر أمامك فوراً كافة نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الدورة 30.

متى ينزل الضمان حق عيد الاضحى؟

يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي خلال اليوم الأول من كل شهر ميلادي ومن الممكن تأخير الموعد أو تبكيره ببعض الحالات.

هل هناك مكرمه ملكيه لمستفيدي الضمان بمناسبه عيد الاضحى؟

لا، حيث أنه لا توجد أي نية إلى تقديم المكرمة الملكية خلال عيد الأضحى المبارك، كما أنه قد قام برنامج الضمان الاجتماعي بالتأكيد على أن المكرمة الملكية يتم صرفها فقط خلال شهر رمضان الكريم.

هل سيعود بدل غلاء المعيشة 1445؟