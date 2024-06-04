رسمياً الموارد البشرية السعودية تؤكد صرف منحة لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال أيام

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رياض - احمد صلاح - رسمياً الموارد البشرية تؤكد صرف منحة لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال أيام .. حيث أنه بشكل رسمي، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق منحة إضافية لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال شهر ديسمبر.

ويعد راتب الضمان الاجتماعي الدعم المالي الأساسي للعديد من الأسر في المملكة، رغم انتشار الشائعات حول هذه المنحة الإضافية، سنلقي الضوء على الحقائق الكاملة والتفاصيل المقدمة من الوزارة حول هذه البادرة الداعمة فتابع تفاصيل الخبر للتعرف ما إذا كنت من المستفيدين.

منحة مستفيدي الضمان الاجتماعي

ها هي الوزارة تؤكد صرف منحة خاصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر ديسمبر، وهذه المنحة تتضمن منحة الحقيبة المدرسية، سيتم صرف هذه المنحة بالتزامن مع دفعة الضمان الاجتماعي رقم 24 لشهر ديسمبر.

وسيتم أيضًا تقديم دعم إضافي بنسبة 20% على الراتب الأساسي، مع هذه الزيادة، سيتم صرف المستحقات الأساسية بالإضافة إلى زيادة 80 ريال سعودي في قيمة منحة الحقيبة المدرسية، التي تُقدم للمرة الثانية هذا العام.

منحة 50 الف ريال لمستفيدي الضمان

معلومات هامة عن منحة بقيمة 50 ألف ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي: أعلنت الوزارة عن إمكانية الحصول على هذه المنحة لأصحاب الإعاقة الراغبين في إنشاء مشروع خاص، شريطة أن يكونوا مسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي وسعوديي الجنسية.

وتتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، يُشترط تقديم مستند موثق من وزارة الصحة يُفيد نسبة الإعاقة، ويجدر بالذكر أن هذه المنحة يمكن الاستفادة منها مرة واحدة فقط خلال العمر.

موعد صرف راتب الضمان و دعم الحقيبة المدرسية

إليك موعد صرف راتب الضمان ودعم الحقيبة المدرسية:

وقد تم الإعلان بشكل رسمي من وزارة الموارد البشرية عن توحيد منحة مستفيدي الضمان الاجتماعي مع دعم الحقيبة المدرسية مع صرف راتب شهر ديسمبر، تم تقديم هذا الإعلان نظرًا لتزامن موعد صرف الضمان الاجتماعي مع يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية في البنوك والقطاع الحكومي.

ونتيجة لذلك، تم تقديم موعد صرف راتب الضمان لشهر ديسمبر 2023 ليكون يوم الخميس المقبل، الموافق 30 نوفمبر 2023.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حددت مجموعة الأفراد المستحقين للدعم المالي الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي، وتتضمن هذه الفئات:

الأسر ذات الدخل المحدود والمتدني.

كبار السن من الرجال والنساء.

ذوو الإعاقة الذين لا يستطيعون العمل.

الأسر المتأثرة بفقدان أحد أفرادها أو اعتقاله أو اختفائه.

المرأة المهجورة أو الأرملة أو المطلقة.

الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

الأسر التي تفتقر لعائل يستطيع العمل.

الدارسين

أصحاب الأمراض المزمنة.

هذه المنحة التي تُقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي جاءت بناءً على أمر ملكي كريم، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من الدفعة الرابعة والعشرين للضمان مع راتب شهر ديسمبر 2023.

ما هي طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

هذه هي الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا

تسجيل الدخول باستخدام الاسم ورقم الهوية.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار الدفعة المراد التحقق من أهليتها.

النقر على زر "البحث" لعرض النتائج.

مُراجعة التفاصيل الكاملة للدفعة المستحقة.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الوصول إلى معلومات أهلية الضمان الاجتماعي بسهولة ويُسر.

كيف يتم الاستعلام في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور في السعودية عبر الإنترنت برقم الهوية:

زيارة الموقع الرسمي: تفتح موقع الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط الرسمي المتوفر لهم من هنا

تسجيل الدخول: اختر خيار تسجيل الدخول للوصول إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة.

تقديم طلب الدعم: اختر خيار تقديم طلب الدعم من قائمة الخدمات المتاحة

ملء البيانات الشخصية: قم بملء استمارة البيانات الشخصية بالمعلومات المطلوبة بدقة وصحة.

توضيح رقم الهوية والجوال: أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الخاص بك.

إدخال رمز التحقق: أدخل الرمز المرسل إلى هاتفك للتحقق من صحة البيانات.

الموافقة على الشروط: اطلع على الشروط والأحكام وأوافق عليها.

انتظار النتيجة: بعد استكمال العملية، ستظهر النتيجة حول استحقاقك للدعم.

تقديم طلب الاعتراض: في حال عدم الاستحقاق، يمكنك تقديم طلب اعتراض أو مراجعة البيانات التي قدمتها.

يرجى مراعاة أن هذه الخطوات قد تختلف بعض الشيء استنادًا إلى موقع الضمان الاجتماعي والتحديثات الحالية للخدمات الإلكترونية.

ما هي شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1445

تتعلق شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور في عام 1445 هجري بمجموعة من الضوابط الأساسية. إليك الشروط الرئيسية التي يجب توافرها للحصول على هذا الدعم:

الجنسية السعودية: يجب على المتقدمين أن يكونوا من المواطنين السعوديين.

يجب على المتقدمين أن يكونوا من المواطنين السعوديين. الإقامة الدائمة: يتعين على المتقدمين الحصول على الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يتعين على المتقدمين الحصول على الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية. عدم امتلاك عقارات أو أصول ذات قيمة كبيرة: يُفضل عدم امتلاك أصول مالية أو عقارية ذات قيمة عالية.

الدخل المحدد: يجب أن يكون دخل المتقدم داخل الحد المسموح به للحصول على الدعم المالي.

يجب أن يكون دخل المتقدم داخل الحد المسموح به للحصول على الدعم المالي. الالتزام بالضوابط: يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الوزارة. هذه الشروط الخمسة تمثل الإطار الأساسي الذي يجب توافره للحصول على الضمان الاجتماعي المطور في عام 1445 هجري. من الضروري التأكد من استيفاء جميع هذه الشروط لضمان الأهلية للحصول على الدعم المالي المقدم.

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