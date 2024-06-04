نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الطائف تطرح 27 فرصة استثمارية مؤقتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت أمانة الطائف 27 فرصة استثمارية مؤقتة لتأجير مواقع مميزة بالحدائق العامة والساحات والميادين والجسور للأنشطة المتعددة بأنحاء محافظة الطائف.

ويأتي طرح هذه الفرص تعزيزًا لجهود تنمية الاستثمارات البلدية، وتحفيز المستثمرين من خلال رفع جاذبية الاستثمارات البلدية، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم هذه الشريحة من رواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

ويمكن للراغبين بالاستثمار الدخول على البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية "فرص" حيث يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والاشتراطات المطلوبة، لتسهيل رحلة المستثمر من المنزل بداية من شراء الكراسة حتى اعتماد العقد