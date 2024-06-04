"غرفة مكة" تستضيف "موسم المعمول" دعمًا للأسر المنتجة

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، أمس، فعالية "موسم المعمول 2024" بالتعاون مع جمعية أم القرى الخيرية النسائية وبنك التنمية الاجتماعية، بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ.

وتهدف الفعالية إلى دعم الأسر المنتجة وحثهم على العمل والإنتاجية والإسهام في التسويق لمشاريعهم والحرص على جعلها مصدر رزق مستدام لهم.

ويعد استضافة غرفة مكة المكرمة للفعالية تفعيلًا لدورها المحفز للأعمال وتعزيزًا لمسيرتها في دعم المجتمع كونها الرواق الرحيب لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر من الأسر الطموحة والأيدي المنتجة بهدف تنمية بيئة الأعمال الاقتصادية عبر المساهمة في تطوير الأنشطة وتمثيلها أمام الجهات ذات العلاقة، وتوفير الفرص التنموية لهم.

ويتنافس 40 مشروعًا متخصصًا في المعمول على "مسابقة المعمول"، وتم استضافة لجنة تحكيم من الطاهيات المحترفات في صناعة الحلويات لتقييم المشاريع، والتأهل للفوز بالمراكز الثلاث الأولى التي ستتيح لهم فرصة تسويق المشروع على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية أم القرى الخيرية النسائية.

وتستمر فعالية "موسم المعمول" التي شهدت حضورًا كثيفًا في يومها الأول، مدة ثلاثة أيام بداية من يوم الإثنين 3 يونيو وحتى 5 يونيو 2024، في المقر الرئيس للغرفة التجارية بمكة المكرمة