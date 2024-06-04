نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة استعدادًا لأداء مناسك الحج لعام 1445هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط منظومة متكاملة من الخدمات، يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ استعدادًا لأداء مناسك الحج لعام 1445هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات أسهمت في تيسير إنها إجراءات الاستقبال والتفويج إلى مكة المكرمة في وقت قياسي؛ بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما يحظى به ضيوف الرحمن من اهتمام – القيادة الرشيدة - حفظهما الله لخدمة ضيوف الرحمن، عبر تسخير جميع الإمكانات التقنية والفنية والكوادر البشر كافة.

تجولت وكالة الأنباء السعودية بصالات الرحلات القادمة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لرصد استمرار توافد رحلات الحجاج القادمة، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن والتسهيلات والخدمات المقدمة لهم لحظة وصولهم؛ حيث يتم استقبال ضيوف الرحمن عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الثلاث (صالة رقم 1، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة).

وتعمل مطاراتِ جدة الجهة المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات وتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة، حيث تعمل غرفةُ العمليات المشتركة على إدارة العمليات التشغيلية داخل المطار، كما يتم إنهاء إجراءات جوازات الحجاج القادمين عبر أكثر من 411 منصة لإدارة الجوازات، و440 منصة لتسجيل الأمتعة، و56 جسر تحميل، و54 جهاز تفتيش جمركي، و29 حزام نقل أمتعة، و28 بوابة للحافلات، وأربعة مراكز صحية؛ ومنطقتين مخصصتين للتعامل مع الأمتعة الجماعية.

وبيّنت مطارات جدة أن عدد القوى العاملة في مطار الملك عبد العزيز الدولي سيصل وقت الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية؛ مؤكدة أن جميع العاملين ملتزمون بخدمة حجاج بيت الله الحرام لتمكنهم من إكمال رحلة الحج بسلام أمنيين وبكل #يسر_وطمأنينة