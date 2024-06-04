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رياض - احمد صلاح - رسمياً: المرور يعلن زيادة قيمة مخالفة عدم ربط الحزام للسائق أو الراكب وهذه قيمة المخالفة الجديدة ، ويعتبر ارتداء حزام الأمان أمرًا ضروريًا للسلامة المرورية ويساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابات في حال وقوع حوادث الطرق، بالنسبة للسائقين والركاب، يجب عليهم جميعًا ارتداء حزام الأمان أثناء ركوب السيارة.

مخالفة عدم ربط حزام الأمان

أعادت دائرة المرور في وزارة الداخلية تنظيم الأمور المتعلقة بأنظمة ولوائح المخالفات المرورية، حيث تم تصنيف المخالفات في جداول توضح الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات المفروضة.

وفي هذا السياق تم تصنيف مخالفة عدم ربط حزام الأمان ضمن مخالفات الجدول الثاني أو الدرجة الثانية، وحددت قيمة المخالفة لهذه المخالفة بما يصل إلى 150 ريال كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز السائقين والركاب على الالتزام بارتداء حزام الأمان، وتوعيتهم بأهمية السلامة المرورية لتقليل حوادث الطرق وتقليل الإصابات المرتبطة بها.

هل الراكب عليه مخالفة حزام؟

الإجابة التي وردت من صفحة المرور على تويتر توضح بوضوح السياسة المرورية المتعلقة بحزام الأمان في البلاد، وفقاً لهذه السياسة:

يتم تنبيه السائقين بضرورة ارتداء حزام الأمان، مما يعكس التركيز على أهمية السلامة المرورية.

يتم تحفيز السائقين على حث ركاب مركباتهم بارتداء حزام الأمان، وهذا يعزز مشاركة المسؤولية في المحافظة على سلامتهم.

تُلزم الركاب بربط حزام الأمان، ويتم تحديد ذلك كمسألة قانونية، ومن يخالف هذا الأمر يتعرض للمساءلة القانونية ويكون معرضًا لتطبيق العقوبات المالية المناسبة.

كيف يتم رصد مخالفة الحزام على الراكب؟

يتم تحرير مخالفة مرورية بسبب عدم ربط الراكب حزام الأمان عن طريق أجهزة التتبع الآلي، أو ما يُعرف بجهاز الرادار المروري، الذي تستخدمه وحدات المرور العاملة في الطرقات.

عندما يُرصد راكب لا يرتدي حزام الأمان، يُعطى شرطي المرور إشارة برقم السيارة المخالفة، ويبدأ الشرطي مطاردة السيارة لتوضيح سبب التوقف وتحرير المخالفة للراكب أو الركاب الذين لم يلتزموا بربط الحزام الآمن.

كما يمكن رصد المخالفة تلك أيضًا عن طريق المراقبة المباشرة في النقاط المرورية التفتيشية الموجودة بشكل طبيعي على الطرقات في معظم الأوقات.

كم قيمة مخالفة الحزام للراكب؟

يبدو أن اللوائح المرورية التي تم ذكرها لم تفصل بين المسؤولية عن عدم ربط حزام الأمان بين السائق والراكب، وبالتالي، يتم فرض غرامة مالية قدرها 150 ريال على جميع المخالفين، سواء كانوا سائقين أو ركاباً، في حالة عدم ربط حزام الأمان.

هذا النهج العام لفرض الغرامة دون تمييز بين السائق والراكب يعكس السياسة المرورية المعمول بها في بعض البلدان، حيث تُلزم جميع الأشخاص الموجودين داخل المركبة بارتداء حزام الأمان للحفاظ على سلامتهم.

يُعتبر هذا النهج إجراءًا مهمًا لتعزيز السلامة المرورية وتوعية الجميع بأهمية ارتداء حزام الأمان في كل مركبة وفي كل الأوقات.

هل مخالفة الحزام تتضاعف؟

نظام المرور الجديد الذي تم تنفيذه لا يعتمد على تضاعف المخالفات، وإنما يستخدم الحد الأقصى للمخالفة كطريقة لتحديد العقوبة في ظروف معينة.

بالتأكيد، هذا النهج يمكن أن يكون أكثر عدالة في تطبيق القوانين المرورية، حيث يتم تطبيق العقوبة القصوى في الحالات التي تستدعي ذلك وبناءً على ظروف معينة، دون الحاجة إلى تضاعف المخالفات.

تعتبر هذه السياسة محاولة لتحقيق التوازن بين تطبيق العدالة وتحفيز الالتزام بالقوانين المرورية، ويمكن أن تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الامتثال لقواعد المرور وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق.

متى يتم تطبيق الحد الأعلى لمخالفة الحزام؟

نظام المرور يحدد الحد الأعلى لمخالفة عدم ربط حزام الأمان عند 300 ريال للراكب والسائق على حد سواء، ومع ذلك، لا يتم تطبيق هذا الحد الأعلى في كل المخالفات، بل يتم ذلك بناءً على توجيهات وزارية أو من خلال اللجان المرورية المختصة.

هذا النهج يعكس رغبة النظام في تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بشكل متوازن، حيث يتم تحديد العقوبة القصوى بناءً على الظروف والمعايير المحددة، دون الحاجة إلى تطبيقها في كل الحالات.

يمكن أن يساهم هذا النهج في تشجيع الالتزام بالقوانين المرورية وتوجيه العقوبات بشكل مناسب وفقًا لظروف كل حالة معينة.

وصلتني مخالفة حزام الأمان وأرغب في تسديدها

يتوفر عدة طرق لتسديد مخالفات المرور في العديد من الدول، من بينها:

الصراف الآلي: يمكن للأفراد تسديد المخالفات عبر الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر.

التطبيقات البنكية الإلكترونية: تتيح التطبيقات البنكية الإلكترونية للأفراد تسديد المخالفات بسهولة عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

الدفع في الفروع البنكية: يمكن للأفراد دفع المخالفات مباشرة في الفروع البنكية عن طريق الذهاب إلى الفرع وتقديم الدفع هناك، وعادة ما يتم تقديم إيصال بالدفع.

ما هي طريقة تسديد مخالفة الحزام من تطبيق البنك؟

بالفعل، تتشابه طرق دفع الفواتير والمستحقات والمخالفات بين معظم البنوك العاملة، ويتم ذلك عادةً من خلال بوابة دفع موحدة تُعرف بالمدفوعات الحكومية.

لنأخذ مثالاً من إحدى البنوك العاملة، ونفترض أن الخطوات المتبعة شبيهة في معظم التطبيقات: