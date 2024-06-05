نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة ‎المدينة المنورة، في مكتبه، مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة عبدالله أبوهيلة، يرافقه مديرو مراصد فرع المركز بالمنطقة.

وخلال اللقاء، استمع سموه إلى شرح عن أعمال الفرع بالمنطقة والمراصد التابعة له، واطلع على الاستعدادات والخطة التشغيلية لمنظومة الأرصاد خلال موسم الحج ودور المركز الوطني للأرصاد على مراقبة الأجواء على مدار الساعة.

وقدّم مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعم أعمال ومهام المركز في خدمة ضيوف الرحمن بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة