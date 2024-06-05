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رياض - احمد صلاح - عاجل.. بشرى من التأمينات بخصوص صرف المعاشات في خطوة تعكس رعايتها الشاملة للمواطنين، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية ببلسم نفوس المستفيدين بإعلان بشرى سارة بخصوص صرف المعاشات.

وفي ظل الظروف الاقتصادية

الصعبة التي يشهدها العالم، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على استمرارية صرف المعاشات بانتظام وفق الجدول المعتاد، كما تعزز هذه الإعلانات الثقة في النظام الاجتماعي وتوفير الأمان المالي للمواطنين، مما يسهم في تخفيف الضغوطات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر.

التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة بخصوص صرف المعاشات

يسرّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعلن عن صرف المعاشات اليوم لمستفيدي التقاعد، وذلك وفقًا جدولها الزمني المحدد وأوضحت المؤسسة عبر حسابها في منصة إكس أنه يتم صرف المعاشات في اليوم الـ 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، بينما يتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية.

وأضافت المؤسسة في حال وجود يوم جمعة يتزامن مع تاريخ الصرف المعتاد، فسيتم صرف المستحقات في اليوم السابق له، أي يوم الخميس، وإذا كان يوم السبت هو التاريخ المحدد للصرف، فسيتم صرف المستحقات في اليوم التالي له، أي يوم الأحد.

صرف معاش التقاعد

يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية

بلوغ سن الستين أو تجاوزها.

التوقف عن مزاولة أي عمل يخضع للنظام.

وجود مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

يُحسب المعاش بالطريقة التالية

لمدة الاشتراك السابقة قبل 1/1/1422هـ: يُحسب بواسطة متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك، ثم يضاف إليه قيمة إعانة المعالين (20%) لثلاثة أفراد من العائلة، (15%) لفردين، (10%) لفرد واحد.

لمدة الاشتراك اللاحقة بعد 1/1/1422هـ: يُحسب بواسطة متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك، ثم يقسم على 480، وناتج الفقرتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك.

معاش العجز غير المهني

في حالة عجز المشترك يتم اعتباره عاجزًا متى ما تسببت حالته الصحية في أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه لمدة ستة أشهر أو أكثر وبناءً على هذه الشروط، يستحق المشترك صرف معاش العجز، شريطة توافر الشروط التالية:

توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو 18 شهرًا متقطعة.

إثبات حالة العجز عن طريق اللجان الطبية المختصة خلال مدة تصل إلى 18 شهرًا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

يتم حساب معاش العجز غير المهني بنفس الطريقة المستخدمة في حساب معاش التقاعد، على أن يكون المعاش لا يقل عن 1,983.75 ريال أو نسبة 50% من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين، أيهما أكبر ويمكن زيادة المعاش بنسبة 50% إذا ثبتت حاجة المشترك لمعونة الغير، على أن تكون الإعانة الإضافية لا تزيد عن 3,500 ريال كما يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين، وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيًا.

إذا حدث العجز غير المهني بعد ترك المشترك العمل الخاضع للنظام، يمكن له الحصول على معاش تقاعد دون الانتظار لبلوغ سن الستين، شريطة توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهرًا.

معاش الوفاة

أفراد عائلة المشترك المتوفى يستحقون صرف معاش في الحالات التالية:

إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.

إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك.

يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة المستخدمة في حساب معاش العجز غير المهني، على أن لا يقل المعاش عن 1,983.75 ريال.

في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام، يستحق أفراد عائلته صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة المدة المكملة لـ 120 شهرًا، ويتم تأدية قيمتها.

عودة صاحب المعاش للعمل

في حال عودة صاحب معاش التقاعد إلى عمل خاضع للنظام، يعامل على النحو التالي:

إذا كان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين سنة، يخضع إلزامياً للنظام ويوقف صرف المعاش.

إذا كان عمره عند تاريخ العودة أكبر من ستين ويقل عن خمسة وستين، يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن المدة الأخيرة أو استئناف الاشتراك وفي حالة الاشتراك، إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط (أيهما أكبر)، ويؤدى إليه الفرق من المعاش.

إذا كان عمره عند العودة 65 سنة فأكثر، فلا يخضع للنظام ويستمر صرف المعاش.

بالنسبة لصاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين، يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، وإذا رأت أنه شُفي يتم إيقاف معاشه، أما إذا مازال عاجزاً فيتم التعامل معه كصاحب معاش التقاعد العائد إلى عمل يخضع للنظام.

هل يمكن صرف المعاش من أي مكتب بريد؟