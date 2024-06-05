السعودية: نرحب بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب السعودية بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم (الأربعاء): «وإذ تثمن السعودية قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد إلى المسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن».