نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل: افتتاح خامس مراكز "ناجز" لتقديم الخدمات العدلية بيسر وسهولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العدل افتتاح مركز ناجز في منطقة مكة المكرمة، كخامس المراكز التي تقدّم أكثر من 140 خدمة عدلية للأفراد وأصحاب الأعمال في مكان واحد وبموثوقية عالية في جميع القطاعات المختلفة (القضاء، والتنفيذ، والتوثيق وخدمات قطاع الأعمال)، كما توفر هذه المراكز على المستفيدين وقتهم وجهدهم وتمكنهم من الحصول على الخدمات في أوقات مرنة أثناء وخارج أوقات العمل الرسمي.

وتأتي الخطوة ضمن إستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتوفير خيارات متعددة للحصول على الخدمات من خلال فروع نموذجية بدأت في مدينة الرياض وتوسعت لتشمل محافظة جدة والدمام والمدينة المنورة ثم مكة المكرمة، كما يتم العمل على مركزين سيتم افتتاحها قريبًا في جنوب المملكة وجنوب مدينة الرياض تحقيقًا لتقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين بجودة وموثوقيّة.