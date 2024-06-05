"مسام": إتلاف 659 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في باب المندب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، اليوم الأربعاء، إتلاف 659 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في منطقة باب المندب، زرعتها المليشيات الحوثية.

وشملت عملية الإتلاف والتفجير التي قام بها «فريق المهمات الخاصة 2»، «6 ألغام مضادة للدبابات، و9 ألغام مضادة للأفراد، و23 قذيفة، و4 عبوات ناسفة، و429 طلقة متنوعة، و188 فيوز متنوع».

وقام «فريق المهمات الخاصة 2» بتوثيق عمل الفريق «28 مسام» في منطقة الحريقية، مديرية ذوباب، بموقع انفجار لغم مضاد للدبابات في باص أحد المواطنين.

وكان مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام قد أصدر تقريره الشهري، ورصد إجمالي ما تم نزعه خلال شهر مايو 2024م، الذي بلغ 5726 لغمًا وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى الآن، 444،858 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات اليمنية، وقد وصل إجمالي المساحة المطهرة إلى 56،881،560 مترًا مربعًا.