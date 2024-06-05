رابطة العالم الإسلامي تُرحِّب بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - رحَّبَت رابطةُ العالم الإسلامي بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكّدَ الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ هذا القرارَ وغيره من القرارات المماثلة يُعبِّر بوضوحٍ عن التحوّل النوعي الذي نشهده اليوم في الوعي الدولي حيالَ مظالم الشعب الفلسطيني وحقّه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وأشاد في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل لجميع الدول التي اتّخذَت هذه الخطوة المهمة والعادلة، داعيًا بقيةَ الدول أن تحذوَ حذوها، وقوفًا مع الحقِّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني العزيز.