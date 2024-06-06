نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تدين اقتحام حكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال.

وأكدت المملكة على أن هذه التعديات تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما في ظل استمرار الحرب وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تؤكد المملكة أن هذه الاعتداءات الممنهجة تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتقوّض جهود السلام العادل والدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.