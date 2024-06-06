فيصل بن فرحان يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي ونظيره الكويتي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون في العديد من المجالات، كما تطرق الوزراء إلى أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.