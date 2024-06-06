نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع وزاري خليجي-يمني مشترك في الدوحة.. الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم (الخميس)، اجتماعا وزاريا مشتركا بين وزراء خارجية دول المجلس والجمهورية اليمنية، الأحد القادم، في العاصمة القطرية (الدوحة)؛ للمساهمة في دفع عملية الأمن والاستقرار للشعب اليمني، مؤكدًا خلال استقباله وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني أهمية الاجتماع الوزاري المشترك.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان على موقعه الإلكتروني، على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 (ديسمبر 2023م -الدوحة)، والذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مستعرضًا آخر التطورات التي تشهدها اليمن وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.

وجدد الأمين العام دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.