نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير "الإسلامية": إقامة صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة في كافة المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمختلف مناطق السعودية بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445، في جميع مصليات الأعياد، مع أهمية مراعاة توقعات الأحوال الجوية التي قد تؤثر على راحة المصلين، وإقامة الصلاة في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

وتضمن التوجيه، تهيئة مصليات الأعياد والجوامع بالخدمات كافة من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق السعودية.