انت الأن تتابع خبر اتفرج .. فرحة طلبة كلية الملك فهد الأمنية وأسرهم لحظة تخرجهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو أكثر من رائع يوضح فرحة طلاب كلية الملك فهد الأمنية وجميع الأسر التي حضرت الحفل أثناء التخرج، وقد حضر الحفل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجاء الفيديو يوضح مدى فرحة الخريجين والأسر بنجاح أبنائهم وتخرجهم والتوجه بأقصى سرعة إليهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في وسط مليئ بالفرحة والسعادة ولمعرفة تفاصيل أكثر يمكنكم متابعة هذا المقال..

كلية الملك فهد الأمنية

حضر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز حفل تخرج الدفعة رقم 65 من الطلاب الحاملين لدرجة البكالوريوس في العلوم الأمنية وكذلك دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 53 بالإضافة إلى طلاب البرنامج الأكاديمي الأمني الخاص بالابتعاث الخارجي دورة رقم 15 وقد شهد الحفل تخرج أكثر من 1410 طالب في ساحة الكلية لعام 1445 بالعاصمة الرياض.

فعاليات حفل تخرج جامعة الملك فهد الأمنية

في إطار الحفل الذي قدمته جامعة الملك فهد الأمنية للطلاب الخريجين فإن الطلبة قامت بتقديم عرض عسكري يبرز مدى المهارات التي اكتسبوها طوال رحلة الكلية وسنين الدراسة من النظرية إلى العملية وبعد الانتهاء تم الإعلان عن النتائج العامة.

بالإضافة إلى تسليم الراية الخاصة بالكلية وهذا في حضور سمو وزير الداخلية مع حضور لفيف من الأمراء وكبار الشخصيات والمسؤولين في المجتمع السعودي، وبالنهاية تم عزف السلام الملكي السعودي.

كم راتب خريج كلية الملك فهد الامنية؟

تختلف رواتب الخريجين من كلية الملك فهد الأمنية حيث يبدأ راتب الملازم أول من 10000 ريال سعودي بينما راتب الرائد يبدأ من 11700 ريال سعودي ويبدأ راتب التقدم من 12700 ريال سعودي.

ما هي شروط كلية الملك فهد الامنيه؟

شروط كلية الملك فهد الأمنية هي أن يكون المتقدم لائق طبيًا وأن يكون من السعوديين وغير متزوجًا من سيدة غير سعودية وغيره من الشروط.

كم نسبة دخول كلية الملك فهد الامنية؟