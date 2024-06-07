نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد الجلسة الثامنة لمجلس جامعة الملك فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت جامعة الملك فيصل اليوم، أعمال الجلسة الثامنة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445هـ برئاسة رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي وحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من الموضوعات متخذًا القرارات والتوصيات بشأنها، من أبرزها اعتماد التوقيت الزمني للعام الجامعي 1446هـ، والموافقة على مقترح برنامج الدبلوم المتوسط (نقطة الخروج المبكر) لبرامج البكالوريوس لعدد من الكليات.

واعتمد المجلس توصيات اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية لتنفيذ قرار مجلس شؤون الجامعات بشأن اعتماد سياسات التدريب الإلزامي 6 أشهر قبل التخرج، وكذلك الموافقة على مقترح لائحة القواعد المنظمة لبرامج التجسير. والموافقة على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجامعة وجهات إقليمية وعالمية.