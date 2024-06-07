انت الأن تتابع خبر "هام" وظائف إدارية شاغرة للجميع .. شروط ورابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية المتاحة حاليًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت وزارة الصحة السعودية تفاصيل جديدة بشأن فرص العمل للخريجين، حيث كشفت عن توافر وظائف شاغرة وفرص عمل لكلا الجنسين وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية وتحسين أداء القطاع الإداري، إذ يمكن لكل من يرغب في التقديم على تلك الوظائف التأكد من وجود كافة الشروط المطلوبة به والتقديم على طلب الوظيفة من خلال موقع الوزارة الرسمي، كما أوضحت مدة معينة للتقديم وإرسال الطلبات، لذلك نوضح لكم خلال الفقرات التالية كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصدد.

التقديم على وظائف وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة أنه مطلوب للعمل حاملي شهادة البكالوريوس والماجستير في تخصص القانون من كلا الجنسين للإقدام على وظائف شاغرة تحت مسمى ( قانوني، اختصاصي قانوني أول)، وذلك خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر شوال 1445 الموافق ميلاديًا الخامس من يونيو وحتى يوم الخميس الأول من ذي القعدة 1445 الموافق ميلاديًا التاسع من شهر مايو الجاري، هذا ويتم التقديم على الوظائف من خلال بوابة التوظيف التابعة لوزارة الصحة السعودية.

شروط وزارة الصحة للوظائف الإدارية

حددت وزارة الصحة الشروط اللازم توافرها لدى المتقدم للقبول بالوظائف الإدارية الشاغرة، نوضحها لكم فيما أدناه:

شهادة التخرج موضحًا فيها تاريخ التخرج والمعدل العام والنسبة المئوية.

على من حصل على شهادة تخرج خارجية تقديم معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع توافر السجل الأكاديمي ومفاتيح المعدل.

الحد الأقصى للقبول بوظيفة "قانوني" هو خبرة خمس سنوات.

الحد الأقصى للقبول بوظيفة "اختصاصي قانوني أول" هو خبرة ثماني سنوات.

وثيقة برنت التأمينات.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الصحة

الولوج مباشرةً إلى موقع وزارة الصحة .

. تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على خانة "الوظائف الشاغرة".

النقر على زر "تقديم".

إرفاق كافة المستندات المطلوبة منك وكتابة البيانات الشخصية لإتمام عملية التقديم.

الضغط على أيقونة "إرسال الطلب".

كيف اقدم على وظيفة في وزارة الصحة؟

من خلال التسجيل الإلكتروني على بوابة التوظيف، أو يمكن ( جدارات )​

كيف اعرف قبولي في وزارة الصحه؟

من خلال تسجيل الدخول على حسابك بالبوابة الإلكترونية التابعة إلى وزارة الصحة ومن ثم إتمام الاستعلام عن حالة الطلب.

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