السعودية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاعين الخاص وغير الربحي

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أحمد جودة - القاهرة - مع استطلاع هلال ذو الحجة 2024، بدأ السعوديون يتساءلون عن موعد إجازة عيد الأضحى لهذا العام.

أعلنت المحكمة العليا في المملكة، أمس، أن اليوم الجمعة هو أول يوم في شهر ذي الحجة، مما يحدد مواقيت الحج وعيد الأضحى، ووفقًا لذلك، سيكون يوم وقوف عرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص وغير الربحي ستستمر لمدة 4 أيام، بدءًا من يوم عرفة، الموافق السبت 15 يونيو 2024.

جاء هذا الإعلان عبر منشور على منصة «إكس»، مشيرة إلى ضرورة مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل.

موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية

استنادًا إلى رؤية هلال ذو الحجة، سيكون الأحد الموافق 16 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تتبع الدول والجاليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة، نظرًا لكونها بلد الحج، وبناءً على ذلك يتم تحديد موعد وقوف عرفة، الذي يعد من أبرز مناسك الحج.

توافد الحجاج إلى مكة المكرمة

حتى الآن، وصل أكثر من مليون و200 ألف حاج إلى المملكة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، وفقًا لوزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة.

في عام 2023، أدى أكثر من 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة فريضة الحج، وشهد ذلك العام عودة كاملة للحجاج بعد جائحة كورونا التي بدأت في نهاية عام 2019.