انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية تطلق إنذاراً مفاجئاً: منخفض جوي مخيف يستقبله المواطنون بعواصف وأمطار غزيرة على مدى 48ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأرصاد الجوية عن منخفض جوي مخيف ممزوج بعواصف ترابية وأمطار غزيرة لمدة 48 ساعة بداية من يوم الجمعة القادمة بناء عليه تم تشغيل صافرات الإنذار الأصفر مشيرًا إلى هناك موجة من الأتربة والغبار قادمة من مصر وبناء عليه تم تحذير الأرصاد الأردنية وقد أعلنت بعض المدن إغلاقها للطرق نتيجة سوء الأحوال الجوية، الجدير بالذكر هو أن الأرصاد أشارت إلى أسماء المدن التي تطولها تلك الموجة مثل نجران، يدمه، وبدر الجنوب وغيرها، ويمكنكم متابعة آخر المستجدات من خلال هذا المقال..

منخفض جوي مخيف ممزوج بعواصف ترابية

اعلم المركز الوطني للأرصاد عن العاصفة الجوية الممزوجة بالرياح والأتربة وكذلك الأمطار والتي تتساقط على أجزاء من المدن السعودية ومن بينها نجران، بدمه، بدر الجنوب، حبونا، ثار، مؤكدة على احتمالية هطول الأمطار مع إعاقة في الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

الجدير بالذكر هو أن مكة المكرمة بالإضافة إلى العديد من المناطق التابعة لها سوف تشهد رياح نشطة متناثرة محملة بالأتربة، وكذلك من المؤكد أن يحدث انخفاض في الرؤية الأفقية بمقدار من 3 إلى 5 كم، وتنضم إليها المحافظات التالي: نيه، الخرمة، المويه، وتربه كما أن هذا الإنذار شمل محافظتي المهد والحناكية.

تصريحات الأرصاد الجوية

الجدير بالذكر هو أن المركز الوطني قام بإرسال صافرات انذار صفراء أيضا من يوم الأربعاء إلى المدن التالية: الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، الجوف، وغيرها العديد من المدن، وبناء عليه تم التنبيه على المواطنين بضرورة إلتزام المنازل وعدم للخروج إلى في حالة الضرورة القصوى حتى تنتهي تلك العاصفة الترابية التي تعيق الرؤية النهارية.

كم درجة البرودة في مكة؟

تصل درجة البرودة في مكة إلى 21 درجة مئوية وهي درجة الحرارة الصغرى.

كيف اجواء مكة اليوم؟

أجواء مكة اليوم مستقرة نسبيًا ولا يحتمل تكون الضباب في الساعات المتأخرة من الليل.

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