انت الأن تتابع خبر سهم فقيه يرتفع 10% في أول يوم تداول بالسوق السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سهم فقيه ارتفاع بنسبة 10% منذ أول يوم تداول بالسوق السعودي، الجدير بالذكر هو أن هذه المستشفى تابعة إلى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه والتي ارتفعت الأسهم الخاصة به بعد أول مشاركة له في الأسواق المحلية، فضلا عن أن هذا الأمر يعد أكبر طرح للأسهم في العاصمة الرياض هذا العام إلى وقتنا هذا وقد بلغت نسبة الطلبات المقدمة على الاكتتاب إلى أكثر من 91 مليار دولار، مع العلم بأن هناك أكثر من 50 شركة تقدمت للمشاركة في البورصة السعودية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى نابعة هذا المقال..

سهم فقيه

قامت مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه بطرح 49.8 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي فيما يعادل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة في الأسواق الرئيسية وفي بداية جلسة يوم الأربعاء الحالي ارتفعت الأسهم الخاصة بالمستشفى إلى أن بلغت 63.2 ريال أي بمقدار 9.9% من سعر العرض والذي يبلغ في الأصل 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، وقد بلغت أرباح الشركة من هذا الطرح حوالي 2.86 مليار ريال سعودي.

تصريحات البورصة السعودية

أعلن سوق الأسهم في السعودية أن أن أسهم مجموعة مستشفيات فقيه للرعاية الصحية كانت قد وجدت إقبال كبير من قبل العديد من المستثمرين على الرغم من وجود مجموعة من العروض والطروحات الهامة، وقد تمت الإشارة إلى أن هناك أكثر من 50 طرح مقدم من شركات عالمي وتم تغطية أكثر من 14.5 مرة للاكتتاب الأشخاص، وبالنسبة إلى عدد المشاركين فقد بلغ أكثر من 1.34 مليون مكتتب على أن يكون لكل فرد الأحقية في امتلاك 3 أسهم كحد أدنى.

متى تطرح اسهم فقيه؟

تطرح اسهم فقيه يوم الاربعاء الموافق 5 يونيو 2024 في السوق الرئيسية تاسي.

متى افضل وقت لشراء اسهم؟

يعد أفضل وقت لشراء الأسهم أو بيعها بداية من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10.30 صباحًا.

ما هو أفضل يوم لشراء الأسهم؟