نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل مستشفى نمرة إلى رعاية طارئة في الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة الصحة بتحويل مستشفى نمرة بمشعر عرفات إلى مستشفى رعاية طارئة وتشغيله للمرة الأولى خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الخطوة تأتي ضمن تكثيف الجهود لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعاملين بمشعر عرفات ضمن توجه نموذج الرعاية الصحية للتحول الصحي. مشيرًا إلى أن تحويل المستشفى إلى منشأة رعاية طارئة، يتيح الاستفادة من أعداد الأسرة البالغة 90 سريرًا لتشغيل أقصى حد من الطاقة الاستيعابية للحالات الطارئة والحالات التي تستدعي الرعاية العاجلة والرعاية الحرجة لتلقي العلاج اللازم. وتشمل الرعاية الطارئة الحالات التي تستدعي الإسعاف اللحظي؛ الذي يستوجب التدخل السريع لإنقاذ الحياة أو الأعضاء كما في حال الحوادث والكسور، وأيضًا الرعاية العاجلة التي تشمل الحالات التي تتطلب تدخلًا صحيًّا خلال 24 ساعة؛ خوفًا من تفاقم العرض الصحي وتطوره لحالة طارئة.