انت الأن تتابع خبر بعد اعلان الاسعار الجديدة في السعودية .. كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد الضريبة ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الدولة السعودية من أبرز الدول العربية، التي تقوم باستخراج النفط بكافة أنواعه، كما أنها مسؤولة عن وضع أنواع وقود عالية الجودة في السوق المحلي بهدف إمداد الصناعات والمجموعات المختلفة في الدولة؛ لذلك تحاول دائمًا التطوير في هذا المجال ووضع الضوابط المناسبة، وعلى هذا سنجيب على سؤال كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز الذي أصبح يتردد كثيرًا من خلال السطور التالية.

كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز؟

وصل سعر اسطوانة الغاز في السعودية الجديدة نحو 18.85 ريال سعودي، والجدير بالذكر أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة، لكنه يستثني كل ما يتعلق بوسيلة النقل، سواء كان من محطة توزيع أو غيرها.

كما لابد من معرفة أنه يوجد فرق ملحوظ في وزن الأسطوانات في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد حجمين من الأسطوانات، وهما: الحجم الأول: 26.5 لتر، وزنها 11 كجم.

أما الحجم الثاني: 52.5 لتر ويزن 22 كجم. ملاحظة: الاستبدال الكامل لأسطوانات الغاز الجاهزة من يتم من خلال محطات التوزيع أو من خلال المستودعات المعتمدة رسميًا أثناء عملية توزيع الغاز.

سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز

من الهام معرفة أن سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز في المملكة العربية السعودية يختلف بناءً على عدد من العوامل وتأتي أسعارها كالتالي:

الأسطوانات العادية بدون منظمات يبدأ سعرها من 150 ريال سعودي.

تبدأ الأسعار من 180 ريال سعودي للأسطوانة العادية وتشمل منظم.

تبدأ أسعار أسطوانة المعبأة بالغاز من 170 ريال سعودي، وتختلف الأسعار حسب نوع الغاز.

في المتاجر، يمكن أن تتكلف الأسطوانة الجديدة من 200 إلى 400 ريال سعودي.

سعر حامل أسطوانة الغاز يكون حوالي 45 ريال سعودي.

سعر غطاء الأسطوانة يكون حوالي 43 ريال سعودي.

سعر منظم الأسطوانة يكون حوالي 78 ريال سعودي.

تكلفة الأسطوانة الصغيرة الفارغة 15 ريالًا سعوديًا.

سعر الأسطوانة المتوسطة ​​الفارغة يكون حوالي 32 ريال سعودي.

كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد الضريبة؟

بالنسبة لسؤال كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز بعد الضريبة، فقد أعلنت شركة الغاز والتصنيع بالمملكة العربية السعودية أرامكو، عن سعر تعبئة أسطوانات الغاز بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ وبالنسبة للمستهلكين، لا جديد في أسعار الأسطوانات ولا يوجد زيادة قدرها 45 ريال سعودي، كما ادعى البعض، فسعر ملء الاسطوانة ثابت دون تغيير.

قيمة تعبئة اسطوانة الغاز

يجب مراعاة أن هناك العديد من أنواع أسطوانات الغاز المختلفة وهذا هو العامل الرئيسي الذي يغير سعر قيمة تعبئة أسطوانة الغاز، ما يلي أبرز أنواع أسطوانات الغاز:

أسطوانات الغاز المعدنية: وهي عبارة عن أسطوانات غاز مصنوعة فقط من مواد معدنية أو معدنية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع ملحوم في أماكن كثيرة.

الأسطوانات المعدنية والبلاستيكية: وهي من الأنواع المكونة من العديد من الأنسجة ولكن يجب الحرص على أن تكون الصمامات من المعدن وملفوفة بالخيوط.

أسطوانة معدنية رفيعة جدًا: هذا النوع رفيع جدًا ومن عيوبه أنه لا يتحمل الضغط بالإضافة إلى كونه محاطًا بالخيوط والألياف.

الأسطوانات المعدنية: وهي مصنوعة بشكل أساسي من المعدن ولكنها تحتوي على بعض الألياف.

كم تعبئة اسطوانة الغاز؟

بعد أن تعرفنا على إجابة سؤال كم تعبئة اسطوانة الغاز أعلاها سنتعرف معايير شراء أسطوانة الغاز، ويوصى الأفراد بالاهتمام بمجموعة من المعايير والضوابط عند شراء أسطوانات الغاز والتي تشمل ما يلي:

نوع الغاز: يؤثر نوع الغاز في الاسطوانة على سعره، حيث توجد عدة أنواع من الغاز.

وزن الأسطوانة: تكلف الأسطوانات الأثقل تكلفة أقل من الأسطوانات الأخف وزنًا.

سمك جدار الأسطوانة: تختلف سمك جدران الأسطوانة وفقًا لنوع المواد التي صنعت منها.

لون الأسطوانة من أحد المعايير الهامة التي يجب الانتباه لها عند شراء اسطوانة غاز.

كم وزن أسطوانة الغاز في السعودية؟

يبلغ وزنها ما بين 14.5 إلى 16.5 كيلو جرام تقريبًا.

كم مدة صلاحية أسطوانة الغاز؟

يبلغ عمر اسطوانة الغاز ما بين 2 إلى 5 أعوام.

١ لتر غاز كم يساوي كيلو؟