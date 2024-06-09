انت الأن تتابع خبر شرط ضروري للحصول على سكن مجاني في السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي .. رابط التسجيل المباشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص المملكة السعودية على توفير العديد من البرامج بما يخدم المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم وتغطية كافة متطلبات الحياة ومساندة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويأتي ذلك في إطار المملكة إلى تحقيق رؤيتها لعام 2030، ومن أبرز هذه البرامج: برنامج الإسكان التنموي، برنامج الضمان الاجتماعي، لكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم من برنامج سكني وسوف نوضح التفاصيل في السطور التالية.

شروط استحقاق سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يعد الهدف الأساسي من البرنامج هو تقديم الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، على الجانب الآخر حددت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم ومن أبرز هذه الشروط:

لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

لابد من الإقامة الدائمة في المملكة.

عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم.

يشترط عدم حيازة المتقدم أي أصول عقارية ذات قيمة عالية.

عدم وجود المتقدم في أي دار إيواء او موجود بالسجن لأي سبب كان.

عدم صدور أي حكم قضائي ضد المتقدم.

يرجي العلم والأخذ في الاعتبار بأن شروط التقديم تختلف من وقت لآخر لذا لا بد من مراجعة كافة الشروط قبل التقديم.

لابد من التأكد من صحة كافة البيانات لأن أي خطأ في البيانات قد يمنع المتقدم من الحصول على الدعم.

خطوات التقديم للحصول على سكن مجاني

حددت الوزارة بعض الخطوات البسيطة التي لابد من إتباعها لضمان التسجيل بنجاح، وتم تحديد الخطوات كما يلي:

في البداية لابد من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الإسكان .

. بعد ذلك عليك النقر على تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم النقر على أيقونة برنامج الإسكان التنموي.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة ومراجعتها للتأكد من صحتها في استمارة التقديم.

قم بإرفاق كافة المستندات والملفات المطلوبة.

ثم النقر على إرسال الطلب.

ستقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب وفي حالة الموافقة ستتلقى رسالة تفيد بالموافقة على طلبك.

هل يجب الافصاح عن الدعم السكني في الضمان المطور؟

نعم، حيث من شروط الاستحقاق اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ كافة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺴﻜﻦ.

راتب زوجي ٧٠٠٠ هل استحق الضمان المطور؟

نعم ولكن عدم تجاوزه عن الحد المانع المحدد من قبل الوزارة.

زوجتي عندها سجل تجاري هل يؤثر على الضمان؟