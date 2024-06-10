نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب منح الجنسية السعودية للكفاءات المتميزة: الشروط والإجراءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الموافقة الملكية الأخيرة على فتح باب منح الجنسية السعودية للكفاءات المتميزة، زاد الاهتمام بالشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

كان حصول الجنسية السعودية محصورًا عادةً على السعوديين فقط، ولكن القرار الملكي الجديد أتاح الفرصة للأجانب المؤهلين للتقديم.

الشروط اللازمة للحصول على الجنسية السعودية



لتبسيط عملية التقديم، حددت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الأساسية:

1. قم بزيارة موقع "أبشر" الإلكتروني.

2. اختر قسم "أبشر للأفراد".

3. أنشئ حسابًا جديدًا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

4. اختر خدمة "حجز موعد" وقدم طلبًا للحصول على الجنسية السعودية.

5. قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد وجواز السفر الساري وصورة من الهوية الوطنية، بالإضافة إلى عقد الزواج وشهادة الطلاق إن كانت مطلوبة.

6. حدد تاريخًا مناسبًا لتقديم طلبك.

7. أدخل جميع البيانات المطلوبة وانقر على "إرسال".

معلومات إضافية



- معايير الأهلية: بالإضافة إلى الشروط المذكورة، يجب أن يستوفي المتقدم معايير أهلية تشمل السمعة الطيبة والاستقرار المالي وسجل جنائي نظيف والالتزام بقوانين المملكة.

- المهن المتخصصة: يُمنح الجنسية لأفراد ذوي المواهب والخبرات الاستثنائية في مجالات محددة تحددها السلطات السعودية.

عملية التقديم



تتضمن عملية التقديم إكمال النماذج المطلوبة وتقديم المستندات الضرورية كشهادة الميلاد، وجواز السفر، وبطاقة الهوية، وعقد الزواج أو شهادة الطلاق إن كانت هناك.

المراجعة والقرار

بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، وتتضمن هذه العملية تقييم مؤهلات المتقدم ومدى ملاءمته للحصول على الجنسية السعودية.

القرار النهائي يصدر من حكومة المملكة العربية السعودية.

المدة والتواصل



قد تختلف مدة معالجة الطلبات، ويُنصح بمتابعة حالة الطلب بانتظام عبر القنوات الرسمية المتاحة. قد يتم الاتصال بالمتقدم لطلب معلومات إضافية أو حضور مقابلات إذا لزم الأمر.