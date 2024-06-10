نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تطبق حظر العمل تحت أشعة الشمس لحماية صحة العاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المملكة العربية السعودية تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، اعتبارًا من السبت 15 يونيو 2024 وحتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفقًا للمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

أهداف القرار

- حماية صحة العاملين: يهدف الحظر إلى تجنيب العاملين المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- توفير بيئة عمل آمنة: يشمل القرار توفير بيئة عمل آمنة وصحية وفقًا للمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

دعوة لأصحاب العمل

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أصحاب العمل إلى تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع القرار، لتحقيق الأهداف التالية:

- رفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية: الحد من الإصابات والأمراض المهنية.

- حماية العاملين: الوقاية من الحوادث المهنية وتحسين ظروف العمل.

- زيادة الإنتاجية: تحسين ظروف العمل ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية.

الإرشادات والدليل الإجرائي

نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا للسلامة والصحة المهنية، يتضمن إرشادات للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، لمساعدة أصحاب العمل والعاملين على الالتزام بالقرار وتحقيق الأهداف المرجوة منه.