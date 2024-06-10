نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة السعودية في مصر تدعو المواطنين لاستخراج بطاقات إقامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بيانًا أشارت فيه إلى الضوابط التنظيمية بشان الإقامة في جمهورية مصر العربية.

ونوهت فيه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لاستخراج بطاقات إقامة لهم وذلك في مدة أقصاها 30/06/2024.

وأكدت السفارة ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.