نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. إنطلاق قطار المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن جاهزية قطار المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ لبدء التشغيل الفعلي لموسم الحج لعام 1445هـ، والذي ينطلق صباح يوم الخميس المقبل السابع من شهر ذي الحجة على أن يبدأ بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات مساء يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة).

وكان قطار المشاعر المقدسة قد شهد خلال الفترة الماضية أعمال التشغيل التحضيري، وهي المرحلة التي شهدت تسيير 7852 رحلة للقطار، في حين تم إجراء أربع عمليات محاكاة كاملة لموسم الحج؛ وذلك لاختبار جاهزية القطار لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، حيث جاء ذلك إثر انطلاق التجارب على مرحلتين: الأولى والتي استمرت لشهر كامل تم خلالها اختبار الأنظمة والمعدات والقطارات.

في حين جاءت المرحلة الثانية والتي استمرت لستين يومًا، تم خلالها اختبار القطارات بشكل تدريجي وصولًا إلى الجاهزية التامة من خلال التشغيل الكامل المحاكي لتشغيل موسم الحج.

وأكدت "سار" أنها كثفت خلال الثلاثة أشهر الماضية تحضيراتها، حيث قامت بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية قطار المشاعر المقدسة ومحطاته، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة ومتطلبات الجودة؛ لضمان تشغيل القطار بين تسع محطات موزعة في المشاعر المقدسة (ثلاث في كل مشعر من مشاعر الحج في عرفات ومزدلفة ومنى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات).

وشهدت هذه المراحل إجراء 24 فرضية؛ بهدف التأكد من جاهزية القطار التشغيلية وقدرة فرق الطوارئ على التعامل مع أي حادث -لا قدر الله- فور وقوعه، انتهاءً بإجراء التدريب المتكامل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن قطار المشاعر المقدسة تم تدشينه عام 2010م، وهو الذي يعمل بأسطول يبلغ 17 قطارًا تربط تسع محطات في مشعر عرفات ومزدلفة ومنى، في الوقت الذي تبلغ به سعة القطار الواحد ثلاثة آلاف راكب وبطاقة استيعابية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة الواحدة.