نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدة: تكريم 290 متميزًا ومتميزة في لقاء العطاء والطموح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم بمسرح الإدارة العامة لتعليم جدة فعاليات اللقاء السنوي «عطاء وطموح»، لتكريم المتميزين والمتميزات على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم، بحضور الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم حمد الوهيبي، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، وقيادات التعليم والمحتفى بهم.

وأشادت اللهيبي في كلمتها بالجهود المخلصة والعمل الإبداعي لمنسوبي ومنسوبات الإدارات والأقسام والوحدات بتعليم جدة طوال العام الدراسي، مشيرة إلى أن أهم مقومات النجاح هو التعاون وتحمل المسؤولية والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المأمول، مشيدة بالأدوار المهمة التي قُدمت من الجميع في مختلف البرامج والمبادرات وكذلك الفعاليات بالتعاون مع المدرسة وشركاء النجاح الأسرة والمجتمع بشكل عام، التي كانت نتيجتها تحقيق النجاح، مؤكدة أن التكريم تقدير لأصحاب التميز والجهود البارزة، راجية للجميع مزيدًا من التألق والتميز.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني أن التكريم يأتي تقديرًا وتحفيزًا لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة ومكاتب التعليم على تميزهم، مبديًا ثقته بأنّ ذلك سيكون حافزًا لمضاعفة الجهود بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب والطالبات.

شهد اللقاء عرض فيلم بعنوان «عطاء وطموح»، وأوبريت طلابي بعنوان «عذب المشاعر».

وفي ختام اللقاء كرمت المدير العام المتميزين والمتميزات من منسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم البالغ عددهم 290 مكرّمًا ومكرّمة.