نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نسك عناية" يقدم أكثر من 5 ملايين خدمة لضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بصفتها شريكًا مجتمعيًا مع وزارة الحج والعمرة في مشروع نسك عناية، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدد من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، وتهدف إلى نشر الوعي في رحلة ضيوف الرحمن وإثرائهم وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية عبر مخاطبة المستفيدين بلغاتهم، وتقديم أفضل تجربة لهم.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي: " أن الجمعية تتشرف بالعمل بصفتها شريكًا مجتمعيًا مع وزارة الحج والعمرة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقديم عدد من الخدمات لهم مثل التوجيه والإرشاد واستقبال الشكاوى والبلاغات والإجابة عن الاستفسارات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لقاصدي الحرمين الشريفين في استخدام تطبيق نسك وتطبيق توكلنا، والرعاية والعناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتوجيه والإرشاد إلى المواقع الخاصة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وبيّن " الحتيرشي" أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم أكثر من 5،000،000 خدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، ووصلت عدد مواقع تقديم الخدمات إلى 143 موقع خدمة من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمين الشريفين ومواقيت الإحرام، وطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأكد أن المبادرة تسعى لإمكانية بناء مظلة موحدة لتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية والتوزيع والهدايا للقاصدين، بالتعاون والتنسيق المحكم مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، وإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة