نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة مكة المكرمة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن ضمن مبادرة "عون" لموسم حج هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الغرفة التجارية بمكة المكرمة ضمن مبادرة "‎عون" لخدمة ضيوف الرحمن في نسختها الثانية لموسم حج هذا العام، في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لمكة المكرمة عبر محطة قطار الحرمين السريع من خلال فريق تطوعي، للإسهام في رسم صورة ذهنية تنعكس إيجابًا على إثراء تجربتهم.

يذكر أن مبادرة "عون" تستهدف تقديم الدعم والمساندة لحجاج بيت الله الحرام ضمن خمسة مسارات رئيسة هي الخدمات الطبية والصحية، الإسعافات الأولية، الخدمات الميدانية، التوجيه والمساندة، وخدمات الترجمة بعدة لغات، وعبر فريق مؤهل من الكفاءات الوطنية التطوعية البالغ عددهم 700 متطوع ومتطوعة