نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تحدد 1082 جامعًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى بالمنطقة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، 1082 جامعًا ومصلى ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، في مدن ومحافظات وقرى المنطقة.

وأوضح مدير الفرع عمر الدويش، أنه تم منذ وقت مبكر تجهيز وتهيئة الجوامع والمصليات بجميع الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل؛ ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مع مراعاة توقعات الأحوال الجوية التي قد تؤثر في راحة المصلين.

وأشار إلى أن وقت إقامة صلاة العيد سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى، في جميع محافظات المنطقة الشرقية، بإذن الله تعالى