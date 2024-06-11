نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء "إخاء" يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بعدد من المبادرات التطوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" إطلاق العديد من المبادرات لخدمة ضيوف الرحمن والمشاركة مع الجهات المختصة للإسهام بنجاح حج هذا العام 1445هـ، سعيًا من المؤسسة لدمج الأبناء في المجتمع ضمن خطتها الإستراتيجية وغرس العمل الإنساني والتطوعي في نفوس الأبناء لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتمكينهم في مختلف المسارات.

وفي هذا الإطار فقد تضمنت مشاركة المؤسسة في مبادرة "جحنا آمن" حيث يتم من خلالها مشاركة الأبناء في توديع المسافرين لأداء فريضة الحج من مطار حائل بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى مبادرة "كشافة إخاء" حيث سيشارك فيها فريق إخاء الكشفي في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، لخدمة ضيوف الرحمن تحت مظلة وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية، والإسهام معهم جنبًا إلى جنب لإنجاح موسم حج هذا العام، وسيعمل أبناء "إخاء" وفق المهام المنوطة بهم التي تشمل مختلف القطاعات، وتضمنت مراكز الإرشاد ووزارة الصحة، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإرشاد الحجاج وفق الأنظمة التي تتعلق بالحج.

إلى ذلك سيسهم أبناء إخاء المدينة من خلال مبادرة "الأدلاء" باستقبال الحجاج في المطار وتوجيههم وإرشادهم داخل المسجد النبوي الشريف، علاوة على مشاركة الأبناء في مبادرة عطاء وإثراء التي أطلقتها جمعية كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة واستهدفت تكوين فرق تطوعية من جمعيات الأيتام بالمملكة للقيام بأعمال تطوعية في موسم هذا الحج.

الجدير بالذكر أن إخاء تحرص سنويًا على مشاركة أبنائها في مواسم الحج وإتاحة الفرص لهم للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن والمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال برامج تنموية مع الجهات ذات الاختصاص ونيل الأجر والثواب، وإكسابهم الخبرات الكشفية في شتى المجالات على المستوى الكشفي والمعرفي، والارتقاء بالجانب الاجتماعي لهم.

وكانت "إخاء" قد وقعت في وقت سابق اتفاقية شراكة مع جمعية الكشافة العربية السعودية تهدف إلى نشر الكشافة وتأهيل وتدريب القيادات والوحدات الكشفية في الفروع الإيوائية ودور الرعاية التابعة للمؤسسة، والمشاركة في المناسبات والبرامج الكشفية لدعم التوجه الوطني من خلال رفع نسبة العمل التطوعي في المملكة