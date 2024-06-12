نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة الأمر بالمعروف تخصص منصات توعوية متنقلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مناطق مختلفة من المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصصت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حج هذا العام 1445هـ، منصات توعوية متنقلة تتضمن عدة خدمات في مناطق مختلفة من المملكة.

وتتضمن الحافلة التوعوية في مكة المكرمة على شاشة عرض تعرض المحتوى التوعوي للحجاج الزائرين، مع توفير إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف ونظارة الواقع المعزز، وفي منفذ الربع الخالي، فعّلت الرئاسة منصة توعوية تحتوي على شاشة عرض كبيرة، تبث من خلالها المقاطع المرئية حسب نوع الفعالية والشريحة المستهدفة، كما تحتوي على مصلى بكامل التجهيزات، بالإضافة إلى إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف.

كما شاركت الرئاسة العامة بالمعرض الرقمي المتنقل قرب جبل عرفة، وهي مقطورة تحتوي على معرض متنقل يتكون من شاشتين خارجية وداخلية كبيرة، وشاشات تفاعلية جدارية ونظام صوتي، ومصلى متنقل متكامل مع مقر لاستقبال الضيوف، ونظارة الواقع المعزز