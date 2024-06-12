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أحمد جودة - القاهرة - الضمان المطور هو برنامج تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر الأشد احتياجًا من ذوي الدخل المحدود. يوفر البرنامج دعمًا ماليًا منتظمًا بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل التأمين الصحي، والتأهيل، والتدريب، وفرص العمل في مجالات متنوعة. فيما يلي نستعرض شروط البرنامج وخطوات إضافة تابع في الضمان.

كيفية إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور

لإضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور، من المهم اتباع الخطوات التي حددها البرنامج. لكن قبل ذلك، يجب على المسجلين الجدد التأكد من استيفاء شروط الضمان المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية، لضمان توجيه الدعم للمستحقين فقط.

شروط التسجيل في الضمان المطور

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.

يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري الحد المانع للضمان المطور.

يجب ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته مقيمًا في واحدة من دور الإيواء الحكومية.

يجب استيفاء باقي الشروط المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خطوات إضافة تابع في الضمان المطور

إذا كان لديك تابعين جدد يجب إضافتهم وتحديث البيانات لضمان استمرار دعم الضمان المطور، اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.