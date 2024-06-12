نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 300 لاعب و32 فريقًا.. ختام بطولة هاوي لكرة القدم في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تختتم غدًا الخميس منافسات بطولة هاوي لكرة القدم في منطقة الرياض بمواجهة فريق الشاليهات ضد نظيره الأبطال في نهائي البطولة، التي ستقام في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً.

وكانت منافسات البطولة التي لعبت بنظام خروج المغلوب انطلقت في 15 مايو الماضي، وذلك بمشاركة 32 فريقًا وأكثر من 300 لاعب وعضو في تطبيق «هاوي».

وسيحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال.

وبين مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) عناد بن سعد النفيعي، أن البطولة حققت أهدافها التي وضعت من أجلها أهمها تمكين الأفراد من ممارسة هوايتهم المفضلة من خلال التطبيق، مع زيادة عدد الأعضاء والأندية في “هاوي”، وكذلك تشجيع المشاركة والتفاعل المجتمعي حول البطولات إلى جانب ما تسعى له هاوي من تعزيز التواصل والترابط بين أندية الهواية.

يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع 12 جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات (هاوي) التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، مع التوعية المستمرة بأهمية ممارستها