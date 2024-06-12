نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى صحة الافتراضي يُنقذ حاجًا أردنيًا من سكتة دماغية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي مختص في تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، تابع لمستشفى صحة الافتراضي في الرياض، بالتعاون مع مستشفى المدينة العام من إنقاذ حياة حاج أردني يبلغ من العمر 72 عامًا، بعد تعرضه لأعراض سكتة دماغية.

ووفقًا للصحة، فقد قدم الحاج الأردني إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة العام، حيث كان يُعاني من ضعف في الجهة اليسرى وميلان في الوجه، إضافةً إلى تاريخ مرضي يشمل إصابته ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتفعيل الكود الطبي الطارئ للسكتات الدماغية، والتنسيق مع مستشفى صحة الافتراضي لمباشرة الحالة عن بُعد.

وبفضل الله سبحانه، ثم تضافر الجهود المشتركة بين قطاعات وزارة الصحة ممثلةً في مستشفى صحة الافتراضي ومستشفى المدينة العام، تم تشخيص الحالة سكتة دماغية من قبل استشاري مختص في تطبيب السكتات الدماغية في مستشفى صحة الافتراضي، حيث تم ملاحظة وجود علامات جلطة في الشريان الأيمن للدماغ.

وأوضحت الصحة أن الفريق الطبي قدم العلاج اللازم للمريض، بما في ذلك إعطاء دواء مذيب للجلطة، كما وجه بإجراء قسطرة دماغية بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية، حيث تمت عملية سحب الخثرة وتوسيع الشريان بنجاح ولله الحمد، مما أسفر عن تحسن ملحوظ في حالة المريض الصحية.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود "وزارة الصحة" للاستفادة من أحدث التقنيات الطبية وتعزيز الجودة والكفاءة في خدمات الرعاية الصحية، بما يخدم حجاج بيت الله الحرام، ويُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.