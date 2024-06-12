نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجمع مكة الصحي ينفذ "فرضية" حريق في مشعر منى ضمن استعدادات الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ تجمع مكة المكرمة الصحي فرضية حريق في مشعر منى، وذلك ضمن استعدادات منظومة الصحة لاستقبال ضيوف الرحمن ورعايتهم في موسم حج 1445هـ.

وأقيمت الفرضية على افتراض وقوع حريق في أحد أبراج مشعر منى، وافتراض تسبّبه بحالات هلع واختناق وإغماء وإصابات ووفيات.

وتمكنت فرق التجمع من تنفيذ الفرضية بنجاح، من خلال نقل ومباشرة الحالات الإسعافية في زمن قياسي، بواسطة الكوادر الطبية والإسعافية المدربة مسبقًا حسب المناطق المخصصة لها.

وتهدف الفرضية إلى اختبار تسلسل البلاغ من مركز العمليات الأمنية الموحد إلى عمليات الصحة، وتفعيل غرفة القيادة وإدارة الحدث، إضافة إلى قياس مدى استجابة لجنة الطوارئ والطب الميداني وتنفيذ خطط الإخلاء الخارجي بالمشاعر المقدسة.

وتحرص جهات المنظومة الصحية على تنفيذ مثل هذه الفرضيات بانتظام؛ لضمان الجاهزية الكاملة لجميع الكوادر الصحية، ولتحقيق السلامة والرعاية لضيوف الرحمن خلال تأدية المناسك