نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الأمن الصناعي يتفقد منظومة المياه في الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، وعدد من قيادات الهيئة، الأنظمة التقنية، وسير العمليات التشغيلية، وجاهزية منظومة السلامة والأمن الصناعي في شركة المياه الوطنية في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للعمل المشترك والتكاملي بين الهيئة وكافة المنشآت التي تقع ضمن نطاق اشرافها لتعزيز اعلى مستويات الجاهزية والاستعداد التام لخدمة ضيوف الرحمن