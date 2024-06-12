نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، المنفذ خلال الفترة من 4 مايو وحتى 2 يونيو 2024م، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 30 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق "الجلوكوما"، مع تنفيذ 300 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وإجراء 50 عملية جراحية في محجر العين، وتنفيذ 100 عملية جراحية صغرى متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة