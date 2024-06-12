نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال زيارته لجدة.. الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الأوكراني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي يزور السعودية حاليًا.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جدة في وقت سابق من اليوم.

وكان في استقبال الرئيس الأوكراني نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز.

وتجمع أوكرانيا العشرات من زعماء العالم والمنظمات الدولية في منتجع بورجنستوك بسويسرا نهاية هذا الأسبوع لتكثيف الضغط على روسيا وتحديد الطريق نحو السلام.

ودعت البلاد أكثر من 160 دولة للمشاركة في القمة، وقال زيلينسكي إن حشد الدعم من أكبر عدد ممكن من الدول سيكون أمرًا أساسيًا للقمة.